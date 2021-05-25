В Рязани ГИБДД вновь проверит работу таксистов

В Рязани ГИБДД вновь проверит работу таксистов. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В Рязани ГИБДД вновь проверит работу таксистов. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Во вторник, 25 мая, автоинспекторы проверят наличие разрешений на перевозку пассажиров, документов и атрибутов для работы в такси, а также техническое состояние автомобилей.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний момент в регионе зарегистрировано 104 перевозчика, 20 из которых — юридические фирмы, а 84 — индивидуальные предприниматели. Всего на данный вид деятельности сотрудниками Госавтоинспекции выдано 2260 разрешений.