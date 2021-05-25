В Рязани «друг юности» украл ноутбук у товарища

В Рязани «друг юности» украл ноутбук у товарища. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В Рязани «друг юности» украл ноутбук у товарища. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию с заявлением о пропаже обратилась 46-летняя рязанка. Правоохранители установили, что в квартиру рязанки и ее мужа проник кто-то из близких семьи, так как следов взлома нет. Пообщавшись с потерпевшими, сотрудники полиции установили, что ранее с ними проживал друг юности мужа — он недавно выпустился из тюрьмы и ему нужен был ночлег.

Оперативники выяснили, что незадолго до пропажи ноутбука, 34-летний сосед начал злоупотреблять спиртным. С этим были не готовы мириться хозяева квартиры и попросили бывшего заключенного съехать. С пагубной привычкой рязанец не расстался и спустя некоторое время ему понадобились деньги на покупку алкоголя. Он вспомнил, что у него остался дубликат ключей, проник в квартиру, принял душ, покушал и забрал ноутбук. Похищенное мужчина продал случайным знакомым.

Сотрудники полиции установили покупателя и изъяли краденое. Злоумышленника задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статья 159 УК РФ («Кража»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.