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В Рязани большим концертом отметили День славянской письменности и культуры
В понедельник, 24 мая, в Рязани отметили День славянской письменности и культуры. Большой праздничный концерт «Родина моя!» состоялся в зале Рязанской областной филармонии.

В понедельник, 24 мая, в Рязани отметили День славянской письменности и культуры. Большой праздничный концерт «Родина моя!» состоялся в зале Рязанской областной филармонии.

Открыл мероприятие губернатор Николай Любимов. Он поздравил участников и гостей праздника, а также отметил, что на региональном уровне уделяется большое внимание вопросам сбережения русского языка, народных традиций и в целом культурного достояния.

«Все это — бесценное сокровище, которое мы обязательно должны передать своим детям, сохранить для последующих поколений, чтобы они гордились своей страной и своим народом. День славянской письменности и культуры — хороший повод еще раз вспомнить нашу историю, прикоснуться к славному прошлому России, задуматься о том, что на протяжении тысячелетий объединяло население нашей страны», — сказал губернатор.

В концерте приняли участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, вокальный ансамбль УМВД России по Рязанской области, ансамбль «Крылатая пехота», ансамбль «Братцы-Рязанцы», а также солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алексей Свиридов, Елена Браткова, Юрий Леонтьев и Ирина Кобзева.

В их исполнении прозвучали вокальные номера, уже ставшие отечественной классикой: «Я люблю тебя, жизнь!» Эдуарда Колмановского, «Школьный вальс» Исаака Дунаевского, «Танец на барабане» Раймонда Паулса, «Офицеры» Олега Газманова, «На дальней станции сойду» Владимира Шаинского, «Куда уходит детство» Александра Зацепина.

Песни «Я верю, друзья» Оскара Фельцмана и «Знаете, каким он парнем был?» Александры Пахмутовой посвятили 60-летию первого полета человека в космос.

Отметим, в 2014 году в регионе зародилась традиция проводить в День славянской письменности и культуры концерт тысячного сводного хора. Однако из-за угрозы распространения коронавируса в этом году количество участников праздника сократилось. На концерте не смогли выступить учащиеся детских школ искусств и певческие коллективы муниципальных образований области.