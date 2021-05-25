В России предложили создать новую категорию льготников

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил Минтруду ввести новые льготы для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка.

В России предложили создать новую категорию льготников. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил Минтруду ввести новые льготы для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка.

Парламентарий предлагает ввести для таких семей льготное начисление земельного налога. По его мнению, эта мера позволит простимулировать тех, кто уже взял ребенка в семью и тех, кто только собирается это сделать.

Федоров напомнил, что в настоящее время такая льгота распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи.