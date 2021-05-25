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В России нарушителей на дорогах начали ловить с помощью дронов
Запуск аппаратов осуществляют при участии Росгвардии. Технические возможности позволяют инспекторам контролировать участки протяженностью до 10 километров. Найдя нарушителя беспилотник сохраняет видео на жестком диске оператора.

В России нарушителей на дорогах начали ловить с помощью дронов. Об этом сообщает портал Autonews.

Запуск аппаратов осуществляют при участии Росгвардии. Технические возможности позволяют инспекторам контролировать участки протяженностью до 10 километров.

«В случае фиксации выезда транспорта на полосу встречного движения осуществляется „автозахват“ цели. Программное обеспечение беспилотников позволяет сопровождать машину в автоматическом режиме до момента ее остановки сотрудниками полиции», — рассказали в ГИБДД.

Найдя нарушителя беспилотник сохраняет видео на жестком диске оператора. Остановив водителя, инспекторы показывают ему видео из «облака». Далее запись копируют на оптический диск и приобщают к делу, как доказательство нарушения ПДД.

Напомним, ранее в Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД.