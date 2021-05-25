В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклом на выезде из Рязани
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что во вторник, 25 мая, примерно в 14:50 в районе поворота на Шумашь мотоцикл столкнулся с легковушкой. Мотоцикл отбросило на барьерное ограждение, после чего он загорелся.
В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклом на выезде из Рязани.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что во вторник, 25 мая, примерно в 14:50 в районе поворота на Шумашь мотоцикл столкнулся с легковушкой. Мотоцикл отбросило на барьерное ограждение, после чего он загорелся.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы.
На месте работают сотрудники спецслужб, причины аварии уточняются.
Напомним, ранее очевидцы выложили в соцсети видео горящего мотоцикла.