В организме переболевшего коронавирусом обнаружили три вида плесени

В Индии, у переболевшего коронавирусом пациента, врачи обнаружили в организме черную, белую и желтую плесень.

В организме переболевшего коронавирусом обнаружили три вида плесени. Об этом пишет Life со ссылкой на телеканал NDTV.

В индийском штате Уттар-Прадеш пациент вылечился от Covid-19, после двух месяцев болезни. Однако у него начались осложнения — опухла одна сторона лица, появилось кровотечение из носа и кровь в моче. Врачи обнаружили в его организме сразу три вида грибковой инфекции — черную, белую и желтую. По словам отоларинголога Таги, желтая плесень обычно встречается у рептилий. Симптомами желтого гриба являются вялость, снижение аппетита, потеря веса, медленное заживление ран и далее — некроз тканей.

Напомним, Индия занимает второе место в мире по числу инфицированных — более 22,2 млн заболевших. На фоне эпидемии в стране выросло число случаев мукормикоза.