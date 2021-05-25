В июне Путин и Байден встретятся в Женеве

В июне Путин и Байден встретятся в Женеве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В июне Путин и Байден встретятся в Женеве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что встреча пройдет 16 июня.

«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

Ранее президент США предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны.