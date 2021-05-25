\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
19°
Срд, 26
20°
Чтв, 27
18°
ЦБ USD 73.53 -0.05 25/05
ЦБ EUR 89.69 -0.25 25/05
Нал. USD 73.10 / 73.70 11:15
Нал. EUR 89.6 / 90.25 11:03
Новости
Публикации
С заботой о бизнесе. «Ситилинк» и Сбербанк запустили партнерскую прогр...
Чтобы помочь малому предпринимательству в столь сложный...
45 минут назад
106
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
8 912
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
4 583
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
1
7 616
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В центре Рязани найдены остатки тюремной больницы 20 века
В центре Рязани найдены остатки тюремной больницы 20 века. Соответствующие фото находки опубликовали пользователи в социальных сетях.

В центре Рязани найдены остатки тюремной больницы 20 века. Соответствующие фото находки опубликовали пользователи в социальных сетях.

Остатки расположены на улице Есенина. Фундамент арестного земского дома уездной больницы обнаружили при возведении земляных работ. Пользователи в комментариях отметили, что бывшая тюремная больница находилась между нынешними аптекой №137 и магазином DNS.

Автор поста отметил, что саму больницу построили в 1907—1910 годах по проекту архитектора А.Ф. Мейснера. Причем это было не просто здание, а целый комплекс, состоящий из большого числа лечебных, жилых и хозяйственных построек. Сам же арестный дом предназначался для больных заключенных. Здание считается одной из ранних построек на территории.

Во второй половине XX века практически все сооружения больницы были разрушены. Уцелели лишь здание хирургического корпуса и водонапорная башня, оставшаяся от бани.