В центре Рязани найдены остатки тюремной больницы 20 века

В центре Рязани найдены остатки тюремной больницы 20 века. Соответствующие фото находки опубликовали пользователи в социальных сетях.

В центре Рязани найдены остатки тюремной больницы 20 века. Соответствующие фото находки опубликовали пользователи в социальных сетях.

Остатки расположены на улице Есенина. Фундамент арестного земского дома уездной больницы обнаружили при возведении земляных работ. Пользователи в комментариях отметили, что бывшая тюремная больница находилась между нынешними аптекой №137 и магазином DNS.

Автор поста отметил, что саму больницу построили в 1907—1910 годах по проекту архитектора А.Ф. Мейснера. Причем это было не просто здание, а целый комплекс, состоящий из большого числа лечебных, жилых и хозяйственных построек. Сам же арестный дом предназначался для больных заключенных. Здание считается одной из ранних построек на территории.

Во второй половине XX века практически все сооружения больницы были разрушены. Уцелели лишь здание хирургического корпуса и водонапорная башня, оставшаяся от бани.