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У семимесячного Кирилла Петрова произошел разрыв легкого
У семимесячного Кирилла Петрова произошел разрыв легкого. Об этом во вторник, 25 мая, РЗН. инфо сообщил представитель мальчика.

У семимесячного Кирилла Петрова произошел разрыв легкого. Об этом во вторник, 25 мая, РЗН. инфо сообщил представитель мальчика.

По его словам, у ребенка лопнуло легкое. В настоящее время он в Москве в реанимации Морозовской больницы и подключен к ИВЛ. Врачи оценивают состояние малыша как стабильно тяжелое.

«Ему сделали прокол в легких, так как весь воздух был в грудной клетке. Сколько времени Кирюша будет в реанимации неизвестно, как и понимания того что будет дальше», — отмечает представитель.

Напомним, Кирилл Петров нуждается в дорогостоящем лечении. У него спинально-мышечная атрофия 1 типа (СМА). При этом диагнозе мышцы не развиваются, поэтому ребенок не может двигаться, глотать и дышать. Смертельную болезнь невозможно вылечить обычными лекарствами. Победить ее навсегда способен только зарубежный препарат «Золгенсма». В Книгу рекордов Гиннеса этот препарат попал как самый дорогой в мире.

Помочь Кириллу можно, перечислив средства на карту его мамы Марины Владимировны Петровой. Отчет о перечислениях семья ведет в группе во «ВКонтакте» и в Instagram.

Реквизиты:

Сбербанк 2202 2005 7695 7557

Тинькофф 5536 9139 1359 0192

Альфа банк 4584 4328 4992 0096

ВТБ 4893 4702 9020 5753

PayPal: mospetrova@mail.ru

Яндекс кошелек: 4100116627350424

QIWI кошелек: +7 (926) 933-22-94

Телефон Марины Петровой +7 (926) 933-22-94