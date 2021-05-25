У берегов Черного моря разлилась нефть

В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов ввели режим повышенной готовности. Прокуратура Краснодарского края и СК организовали проверку.

У берегов Черного моря разлилась нефть. Об этом пишет РИА Новости.

В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов ввели режим повышенной готовности. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что нефтесодержащую жидкость обнаружили при обследовании акватории в понедельник, 24 мая.

В мэрии города рассказали, что первое пятно удалось убрать сорбентом. Водолазы нашли два места вытекания нефтепродуктов из глубоководного канализационного коллектора.

Глава Росприродназдора Светлана Радионова уточнила, что в воду попала тонна жидкости. Специалисты зафиксировали остаточное загрязнение и взяли пробы на проведение анализов превышения предельно допустимой концентрации в воде и грунте.

По словам Радионовой, виновным в загрязнеии Черного моря может быть предприятие, незаконно врезавшееся в сток, а не водоканал.

Работы по устранению загрязнения продолжаются. Прокуратура Краснодарского края и СК организовали проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что в стоках рязанского «Водоканала» обнаружили высокое содержание аммиака, фенола и сероводорода.