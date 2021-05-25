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Тело пропавшей 15-летней рязанки до сих пор не нашли
Тело пропавшей 15-летней рязанки Екатерины Муравьевой до сих пор не нашли. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Тело пропавшей 15-летней рязанки Екатерины Муравьевой до сих пор не нашли. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Девочка пропала в начале января этого года. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Напомним, что в ходе поиска подростка нашли мужчину, причастного к ее исчезновению. Сначала подозреваемый признался в том, что убил и расчленил ребенка, а позже отказался от своих показаний.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным установить все обстоятельства преступления и возможных соучастников убийства.