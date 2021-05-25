Суд вынес приговор рязанке, сообщившей о бомбе в ТРЦ «Премьер»

В Рязани вынесли приговор девушке, сообщившей о бомбе в ТРЦ «Премьер». Слушание по делу состоялось во вторник, 25 мая, в здании Железнодорожного районного суда.

В Рязани вынесли приговор девушке, сообщившей о бомбе в ТРЦ «Премьер». Слушание по делу состоялось во вторник, 25 мая, в здании Железнодорожного районного суда.

23-летней рязанке присудили 2 года условно по статье 207 части 2. Также девушка заплатит штраф 2000 рублей.

Отмечается, что на период испытательного срока подсудимая не имеет права покидать область и менять местожительство.

Напомним, заведомо ложное сообщение на телефон службы спасения «112» девушка сделала 14 декабря 2020 года.

Фото ГТРК ОКА