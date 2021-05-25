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Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов
Компании назначили два штрафа по четыре миллиона рублей и шесть — по три миллиона.

Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов. Об этом пишет РИА Новости.

Мировой судья участка №422 Москвы оштрафовал компанию Facebook на 26 миллионов рублей.

Cуд рассмотрел восемь протоколов против компании по части 2 статьи 13.41 КоАП о неудалении запрещенной информации.

Компании назначили два штрафа по четыре миллиона рублей и шесть — по три миллиона.

Десятого июня суд рассмотрит еще два аналогичных протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП («Неудаление призывов к экстремистской деятельности, материалов с детской порнографией, информации о способах производства и применения наркотиков»).