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Рязанские полицейские установили баннеры против мошенников
Рязанские полицейские наглядно покажут как не попасться на уловки мошенников. Об этом сообщают в областном управлении МВД.

Рязанские полицейские установили баннеры против мошенников. Об этом сообщают в областном управлении МВД.

Сотрудники ведомства проводят акцию «Скажи мошеннику НЕТ!», чтобы снизить количество подобных случаев. В особенности работа направлена на информирование пожилых людей.

Так, в регионе правоохранители не только устно рассказывают гражданам о случаях мошенничества, но и размещают информацию на рекламных щитах, остановках общественного транспорта и других объектах.

По мнению ведомства, яркие рисунки в доступной форме объяснят, что делать рязанцам, чтобы не попасть на удочку мошенников.