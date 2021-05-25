Рязанка пойдет по суд за убийство подруги

В отношении женщины утверждено обвинительное заключение, уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ направлено в Октябрьский районный суд.

Рязанка пойдет по суд за убийство подруги. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Следствие установило, что в ночь на 11 декабря 2020 года 42-летняя рязанка распивала в своей квартире алкоголь с подругой. В ходе конфликта она убила знакомую ударом кухонного ножа в грудь.

В отношении женщины утверждено обвинительное заключение, уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ направлено в Октябрьский районный суд. Дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей.