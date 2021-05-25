Рязанцев предупредили о рейде на Первомайском проспекте

Рязанцев предупредили о рейде на Первомайском проспекте. Соответствующий ролик во вторник, 25 мая, появился в социальных сетях.

Рязанцев предупредили о рейде на Первомайском проспекте. Соответствующий ролик во вторник, 25 мая, появился в социальных сетях.

На видео автоинспекторы выявляют нарушителей с «тонировкой» на Первомайском проспекте, недалеко от остановки «Дом Художника».

В ГИБДД отметили, что за два дня профилактической работы они привлекли к ответственности 94 водителя.

Напомним, в областном центре автоинспекторы также проверяют работу водителей такси.