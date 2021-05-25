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Рязань оказалась в конце демографического рейтинга
В 2021 году Рязань заняла 62 место в демографическом рейтинге регионов, набрав 28, 35 балла.

В России специалисты составили «Демографический рейтинг регионов — 2021». Рязанская область оказалась в хвосте списка и заняла 62 строчку, набрав 28,35 балла.

Лидерами по росту населения в 2021 году стали Чечня, Ингушетия и Дагестан.

На последних местах (81-85 строчки) разместились: Брянская область, Орловская область, Псковская область, Смоленская область, Ленинградская область.