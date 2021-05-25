Российским работодателям дадут денег за трудоустройство выпускников

Российским работодателям дадут денег за трудоустройство выпускников. С таким предложением выступил Минтруд, сообщает «Коммерсантъ».

Российским работодателям дадут денег за трудоустройство выпускников. С таким предложением выступил Минтруд, сообщает « Коммерсантъ ».

Согласно поручению президента России Владимира Путина, в стране до конца года необходимо снизить число безработных на миллион человек. В ведомстве считают, что благодаря выпускникам прошлого года это получится сделать.

Как заявили в Минтруде, «из-за небольшого опыта работы им трудно найти рабочее место и в нормальной ситуации, а из-за коронавируса им также пришлось конкурировать еще и с более опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию». Программой может воспользоваться любой работодатель из любых отраслей в любом регионе.

Работодатели смогут рассчитывать на субсидии от государства за трудоустройство выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые завершили учебу в 2020 году.

Отмечается, что субсидии можно направить, например, на организацию рабочего места. По данным Минтруда, под критерии программы подпадают около 15 тысяч человек.