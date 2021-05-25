Роспотребнадзор проверил организацию питания в 45 рязанских школах

Роспотребнадзор проверил организацию питания в 45 рязанских школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор проверил организацию питания в 45 рязанских школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Контроль за организацией питания в школах проходил совместно с родителями учеников с 11 по 14 мая. Отмечается, что проверки проходили не только в областном центре, но также в районных и сельских школах.

В ходе мероприятия сотрудники Роспотребнадзора рассказали родителям учащихся принципы правильного питания детей и подростков. Родительская общественность оценила соответствие блюд утвержденному меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние в столовой мебели, а также соблюдение правил личной гигиены и формы одежды сотрудниками пищеблока, осуществляющих раздачу готовых блюд. Родители также могли продегустировать блюда школьных завтраков или обедов.

Мероприятия по организации родительского контроля продолжатся.