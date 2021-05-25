Под Рязанью опрокинулась легковушка

37-летний житель Пензы на Lada Largus не справился с управлением, машина перевернулась на дороге.

Под Рязанью опрокинулась легковушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 24 мая, в 23:25 в Рыбновском районе на 172- м километре автодороги М5 «Урал». 37-летний житель Пензы на Lada Largus не справился с управлением, машина перевернулась на дороге.

В результате происшествия водитель с травмами был доставлен в больницу, пассажиру оказали медицинскую помощь на месте.