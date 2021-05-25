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Под Рязанью обнаружили свалку из коровьих копыт в строительных мешках
Во вторник, 25 мая, специалисты ведомства обнаружили гниющие останки конечностей крупного рогатого скота в строительных мешках на трассе «М5».

Под Рязанью обнаружили свалку из коровьих копыт в строительных мешках. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Во вторник, 25 мая, специалисты ведомства обнаружили гниющие останки конечностей крупного рогатого скота в строительных мешках. Они были сброшены при съезде с трассы «М5» на территории Тюшевского и Баграмовского сельского поселения Рыбновского района. Россельхознадзор установил факт нарушения ветеринарных правил в части утилизации биологических отходов.

По данному факту возбудили дело об административных правонарушениях по части 3 статьи 10.8 КоАП. Информацию передали в правоохранительные органы.

Фото Управление Россельхознадзора.