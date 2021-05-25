«Новые люди»: 82% россиян считают, что школа не готовит к жизни

В апреле этого года партия «Новые люди» вместе с Всероссийским центром изучения общественного мнения исследовали предпринимательскую активность среди молодежи.

«Новые люди» презентовали образовательную программу по предпринимательству.

В апреле этого года партия «Новые люди» вместе с Всероссийским центром изучения общественного мнения исследовали предпринимательскую активность среди молодежи. И вот какие получились результаты: 60% опрошенных хотели бы стать предпринимателями, 62% - хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателями, но при этом хотя бы одно активное действие в сторону своей мечты совершил только 21% опрошенных. Остальные пока просто хотят. Так почему же в теории бизнесом хотят заниматься многие, а на практике не решаются?

Те, кто проходили опрос, называли как объективные причины: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры, так и субъективные: отсутствие предпринимательской жилки, страх ответственности и стресса.

Абсолютное большинство (82%) считает, что предпринимательству нужно учить в школе, нынешняя же программа устарела безнадежно. Внеклассной работы в направлении развития предпринимательства в Рязани тоже не наблюдается. Что вы слышали о молодых бизнесменах Рязанской области? В прошлом году был конкурс на лучшего молодого предпринимателя и конкурс «Мой первый бизнес». Но реализован ли хоть один проект?

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик — государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик — это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», — отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сейчас в 13 регионах страны работает основанный Алексеем Нечаевым фонд «Капитаны», фонд занимается обучением и наставничеством молодежи, ступившей на тропу предпринимательства, также работает сеть бизнес-клубов «Школа дела», но этого мало. Знание азов предпринимательской деятельности, экономики и права, а также смелость в принятии ответственности должны преподаваться в школе.

«Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет. Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени. Зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь» — рассказывает Анастасия Филиппова из Волгограда, студентка третьего курса факультета «Капитаны».

Если предпринимательство станет одним из ключевых навыков молодых людей, мы получим поколение ребят, способных зарабатывать деньги, генерировать идеи, быть независимыми и самодостаточным. Мы сможем взять новый курс на стабильную экономику России.