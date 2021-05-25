Мэрия прокомментировала толпы около школы №53 в Рязани из-за ОГЭ

В пресс-службе сообщили, что 25,25,27 и 28 мая в школе проводится государственная итоговая аттестация для девятых классов. Администрация школы приняла решение скорректировать расписание уроков на данный период.

Мэрия прокомментировала толпы около школы №53 в Рязани из-за ОГЭ.

В пресс-службе сообщили, что 25,25,27 и 28 мая в школе проводится государственная итоговая аттестация для девятых классов. Администрация школы приняла решение скорректировать расписание уроков на данный период. В школе сообщили, что родители были предупреждены об изменениях в ходе родительских собраний после майских праздников.

«Потоки приема детей в школу разведены по времени и по количеству входов, режим занятий оптимизирован. С классными руководителями проведен инструктаж о встрече учащихся своих классов. Для приема детей организован дополнительный вход. За каждым закреплен дежурный администратор», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что после проведения экзаменов проводится тщательная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Ранее рязанцы пожаловались на толпы школьников в период ковидных ограничений. Видео разместили в соцсетях.