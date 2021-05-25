Кудрин: часть россиян может лишиться льготных выплат

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью необходим адресный подход, учитывающий имущественный ценз.

Часть россиян может лишиться льготных выплат. Об этом пишут «Известия».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью необходим адресный подход, учитывающий имущественный ценз.

" Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", — отметил Кудрин.

По его мнению, такие меры позволят снизить уровень бедности в два раза ранее 2030 года.

Кроме того, Кудрин напомнил, что в России может появиться новый критерий бедности.