Еще четверо рязанцев умерли от коронавируса

Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в региональном оперштабе.

Еще четверо рязанцев умерли от коронавируса. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 28 971. Выздоровели 57 человек, всего 27 512. Всего за время пандемии от коронавируса умерло 513 рязанцев.

В России за сутки заболели 7 884 человека, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 017 795. Выздоровели 8 743 человека, всего 4 632 955.

Скончались 393 человека, умерли — 119 194.