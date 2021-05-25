В Рязани сбили 17-летнюю девушку

В Рязани сбили 17-летнюю девушку. Об этом сообщает региональное УМВД. В понедельник, 24 мая, на улице Бирюзова 30-летний водитель на Hyundai Solaris сбил 17-летнюю рязанку. По предварительной информации, она перебегала дорогу вне перехода. Пострадавшую доставили в больницу. Проводится проверка.