\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
19°
Срд, 26
20°
Чтв, 27
18°
ЦБ USD 73.53 -0.05 25/05
ЦБ EUR 89.69 -0.25 25/05
Нал. USD 73.10 / 73.70 11:15
Нал. EUR 89.6 / 90.25 11:03
Новости
Публикации
С заботой о бизнесе. «Ситилинк» и Сбербанк запустили партнерскую прогр...
Чтобы помочь малому предпринимательству в столь сложный...
44 минуты назад
105
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
8 909
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
4 583
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
1
7 616
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани сбили 17-летнюю девушку
В Рязани сбили 17-летнюю девушку. Об этом сообщает региональное УМВД. В понедельник, 24 мая, на улице Бирюзова 30-летний водитель на Hyundai Solaris сбил 17-летнюю рязанку. По предварительной информации, она перебегала дорогу вне перехода. Пострадавшую доставили в больницу. Проводится проверка.

В Рязани сбили 17-летнюю девушку. Об этом сообщает региональное УМВД.

В понедельник, 24 мая, на улице Бирюзова 30-летний водитель на Hyundai Solaris сбил 17-летнюю рязанку. По предварительной информации, она перебегала дорогу вне перехода.

Пострадавшую доставили в больницу. Проводится проверка.