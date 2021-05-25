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У мужа рязанской журналистки выявили состояние аффекта в момент убийства
По итогам первой экспертизы рязанские специалисты сделали вывод, что в момент преступления Алексей Шепляков находился в состоянии аффекта. Теперь ему предстоит комплексное психолого-психиатрическое обследование в Национальном центре психиатрии и наркологии.

У мужа рязанской журналистки Жанны Шепляковой выявили состояние аффекта в момент убийства. Об этом во вторник, 25 мая, РЗН. инфо сообщили в пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По итогам первой экспертизы рязанские специалисты сделали вывод, что в момент преступления Алексей Шепляков находился в состоянии аффекта. Теперь ему предстоит комплексное психолого-психиатрическое обследование в Национальном центре психиатрии и наркологии.

Напомним, тело 33-летней журналистки с множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. По версии следствия, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область. Там мужчина сдался полиции.