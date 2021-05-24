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Рязанцы пожаловались на толпы школьников в период ковидных ограничений
Рязанцы пожаловались на толпы школьников в период ковидных ограничений. Соответствующий ролик в соцсетях опубликовали в понедельник, 24 мая. Автор ролика отмечает, что в школе № 53 (улица Крупской) проводятся ОГЭ, поэтому учеников до 15 часов внутрь не пускают.

Рязанцы пожаловались на толпы школьников в период ковидных ограничений. Соответствующий ролик в соцсетях опубликовали в понедельник, 24 мая.

Автор ролика отмечает, что в школе № 53 (улица Крупской) проводятся ОГЭ, поэтому учеников до 15 часов внутрь не пускают.

«В школьном дворе и перед входной дверью собрались ученики начальных классов и их родители. Теперь всю неделю они должны приходить к 15.00 на 3 сокращенных урока, потому что в школе сдают ОГЭ. Детей не пускали до 15 ровно. Огромная толпа человек 200, может больше. У нас разве отменили короновирусные ограничения? Для чего и зачем рисковать здоровьем детей и нервами родителей? Если администрация школы не в силах организовать учебу в эти дни в рамках безопасности, может стоит отправить детей на каникулы?» — отметила автор ролика.