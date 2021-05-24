Зампреды рязанского правительства отчитались о доходах за 2020 год

Зампреды рязанского правительства отчитались о доходах за 2020 год. Декларации о доходах чиновников и их семей опубликовали на сайте органа власти.

Зампреды рязанского правительства отчитались о доходах за 2020 год. Декларации чиновников и их семей опубликовали на сайте органа власти.

Согласно документу, первый зампред Анна Рослякова заработала 2,54 млн рублей. Она по-прежнему владеет квартирой площадью 75,6 кв м и автомобилем Hyundai Tucson.

Евгений Беленецкий задекларировал сумму в 2,46 млн рублей. Он владеет жилым домом (350 кв м) и тремя земельными участками. Его двое детей имеют в пользовании квартиры в США (90 кв м) и Украине (42 кв м).

Светлана Горячкина в 2020 году заработала 2,56 млн рублей. Она владеет половиной жилого дома и земельного участка, а также четвертью жилого дома и земельного участка.

Роман Петряев указал в декларации доход в 2,73 млн и квартиру с гаражом, а также доли в еще двух квартирах.

Доход Дмитрия Филиппова составил 2,57 млн рублей. Он владеет автомобилем Skoda Octavia, квартирой и имеет долю на еще одну.

Ранее о доходах отчитался губернатор Рязанской области Николай Любимов.