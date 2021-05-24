В Рязани задержали двух серийных воров из Башкортостана

Мужчины обокрали двух пожилых людей. Они представлялись сотрудниками различных служб.

В Рязани задержали двух подозреваемых в серии краж из квартир пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 81-летний рязанец, который сообщил, что у него из квартиры пропали 15 тысяч рублей. Пропажу он обнаружил после визита сотрудников газовой службы. Пострадавший рассказал, что двое незнакомцев представились сотрудниками газовой службы и заверили, что нужно посмотреть газовое оборудование в доме пенсионера. Он впустил их и показал газовую плиту.

На кухне у плиты с хозяином общался только один из «газовщиков». Второй остался в прихожей и не был в поле зрения.

Затем «газовщик» из кухни вернулся к двери и незнакомцы ушли. Пенсионер проверил место в мебели, где хранил деньги, оттуда пропали все сбережения.

Эксперты осмотрели квартиру и нашли отпечатки пальцев «газовщиков». Оказалось, что в квартире пенсионера был 32-летний житель республики Башкортостан. Мужчина ранее был судим за кражу денег из дома пенсионера в родной республике, угон автомобиля и грабеж. Рецидивист провел в тюрьме около 8 лет.

Мужчина недавно приехал в Рязань. Оперативники нашли злоумышленника и его 23-летнего приятеля, уроженца Рязанской области, который давно живет в Республике Башкортостан. Оба оказались причастны к краже. 23-летнего мужчину ранее судили за угрозу убийством.

Выяснилось, что злоумышленники обокрали еще одну пенсионерку. Из квартиры 83-летней женщины пропали 45 тысяч рублей после визита «специалистов местной администрации». Они проникли в квартиру под предлогом ремонта, который проведут безвозмездно для поддержки пенсионерки.

Злоумышленники познакомились во время совместной работы в Башкортостане. Они решили приехать в какой-нибудь город и «начать там орудовать с пенсионерами», а затем переехать в другой город. В Рязани мужчины высмотрели на улице пенсионерку, проводили до дома и зашли к ней. Один из них отвлекал женщину разговорами про помощь, а второй искал деньги. Также злоумышленники действовали в квартире пенсионера под видом газовщиков.

Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.