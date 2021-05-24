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В Рязанской области завершился региональный этап «АгроНТИ 2021»
Очный региональный этап Всероссийского конкурса для учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ 2021» проводился с 19 по 20 мая на базе Рязанского агротехнологического университета. Он организован Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения РФ.

Очный региональный этап Всероссийского конкурса для учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ 2021» проводился с 19 по 20 мая на базе Рязанского агротехнологического университета. Он организован Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения РФ.

На протяжении двух конкурсных дней экспертам предстояло определить лучших из 250 участников-победителей заочного этапа в каждом из направлений: «АгроРоботы», «АгроКоптеры», «АгроКосмос», «АгроМетео» и «АгроБио» — направления, которое проходило в 2021 году впервые.

На торжественной церемонии открытия конкурса присутствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, заместитель начальника отдела социализации и развития одаренности детей министерства образования и молодёжной политики региона Татьяна Карташева.

Старт очному этапу дал временно исполняющий обязанности ректора Рязанского агротехнологического университета Александр Шемякин. Обращаясь к участникам конкурса, он сказал: «Конкурс является образовательным и соревновательным. Каждый из вас сегодня может показать свои навыки и умения, приобщиться к современным технологиям и ознакомиться с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве».

Участники продемонстрировали свое мастерство в управлении роботами и полетами коптеров, применении веб-ГИС технологий в прогнозировании погодных условий, а также знания современных методов защиты растений от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.

По результатам выполнения тестовых заданий в каждом направлении определили по 6 победителей. Все участники получили именные сертификаты, а победители — дипломы лауреатов и подарки от Рязанского регионального отделения работодателей «Агропромышленный союз». Вручали награды министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, представитель Рязанского регионального отделения работодателей «Агропромышленный союз» Михаил Крючков и временно исполняющий обязанности ректора Рязанского агротехнологического университета Александр Шемякин.

Финал конкурса «АгроНТИ 2021» пройдет в сентябре 2021 года, где победители регионального этапа представят Рязанскую область.