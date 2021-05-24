В рязанском селе разбился мотоциклист

В Рязанском селе разбился мотоциклист. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В рязанском селе разбился мотоциклист. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Трагедия произошла в воскресенье, 23 мая, в селе Которово на дороге Касимов-Елатьма.

По предварительным данным, 22-летний касимовец, не имея прав управления, на мотоцикле Yamaha не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Каретой скорой помощи его доставили в реанимационное отделение Касимовского межрайонного медицинского центра. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.