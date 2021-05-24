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В Рязани завершилась реконструкция газопровода на одной из улиц
Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили реконструкцию газопровода низкого давления на улице Затинной. Выполненные работы обеспечат безопасное и бесперебойное газоснабжение 2 тысяч абонентов.

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили реконструкцию газопровода низкого давления на улице Затинной. Выполненные работы обеспечат безопасное и бесперебойное газоснабжение 2 тысяч абонентов.

Реконструкция обусловлена истекшим сроком эксплуатации коммуникаций. Так, стальной газопровод заменили на долговечную полиэтиленовую трубу, протяженностью 370 метров. Кроме того, смонтировано 3 крана безколодезной установки, а сам газопровод вынесен из зоны проезжей части улицы Затинной.

Использование бестраншейной технологии позволило обновить газовые сети без длительного отключения от газоснабжения потребителей и изменения движения транспорта.

«В Рязани протяженность газопроводов под автомобильными дорогами сокращается из года в год. При модернизации газораспределительной системы мы планомерно перекладываем сети на участки, где проведение профилактических работ не создаст дискомфорта для рязанцев», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.