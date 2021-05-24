В Рязани прошли массовые соревнования по спортивному ориентированию

На старт вышли более 200 спортсменов, представляющих не только Рязанскую, но и Московскую области, чтобы преодолеть дистанцию по выбору. На открытии участников приветствовал и дал старт забегу заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин.

В воскресенье, 23 мая, в ЦПКиО в Рязани состоялись всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Об этом сообщили в региональном минспорте.

На старт вышли более 200 спортсменов, представляющих не только Рязанскую, но и Московскую области, чтобы преодолеть дистанцию по выбору. На открытии участников приветствовал и дал старт забегу заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин.