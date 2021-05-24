В Рязани пропал 38-летний мужчина

В Рязани пропал 38-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В Рязани пропал 38-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Рахманов Шамиль Джалалутдинович 1983 года рождения живет в Рязани. 19 апреля 2021 года он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с проседью, носит бороду.

Предположительно, на мужчине черная кожаная куртка, черная футболка, темно-зеленые джинсы и черные кроссовки. С собой темно-синяя барсетка.