В Рязани пропал 38-летний мужчина
В Рязани пропал 38-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
В Рязани пропал 38-летний мужчина. Об этом
Рахманов Шамиль Джалалутдинович 1983 года рождения живет в Рязани. 19 апреля 2021 года он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с проседью, носит бороду.
Предположительно, на мужчине черная кожаная куртка, черная футболка, темно-зеленые джинсы и черные кроссовки. С собой темно-синяя барсетка.
Необходима помощь добровольцев: нужны водители для доставки волонтеров на место поисково-спасательных работ. Телефон инфорга: