В Рязани обсудили реализацию партийных проектов «Единой России»

В понедельник, 24 мая, в Рязани обсудили партийные проекты «Единой России», реализуемые на территории области. Заседание возглавил секретарь регионального отделения партии губернатор Николай Любимов.

В понедельник, 24 мая, в Рязани обсудили партийные проекты «Единой России», реализуемые на территории области. Заседание возглавил секретарь регионального отделения партии губернатор Николай Любимов.

Всего «Единая Россия» реализует 15 проектов, среди которых «Безопасные дороги», «Детский спорт», «Крепкая семья», «Старшее поколение». На заседании обсудили развитие четырех из них: «Историческая память», «Здоровое будущее», «Российское село» и «Народный контроль».

По словам губернатора, проект «Историческая память» направлен на сохранение памяти о значимых событиях прошлого, выдающихся земляках, поддержку изучения истории родного края. В рамках его реализации регион участвует в акции «Диктант Победы», всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей Великой Отечественной войны», конкурсе следопытских работ «Неизвестный солдат».

Проект «Здоровое будущее» призван обеспечить жителей достойной медициной и мотивировать вести здоровый образ жизни.

«Обеспечение качественной и доступной медицинской помощи — одно из главных требований людей к обществу и к власти», — подчеркнул Любимов.

В рамках проекта «Российское село» продолжится комплексное развитие сельских территорий, строительство доступного жилья, развитие инфраструктуры. Поддержку окажут и крупным сельхозпредприятиям, и небольшим фермерским хозяйствам. К реализации проекта «Народный контроль» в скором будущем привлекут студентов вузов и ссузов.

«Я уверен, что их креатив и энергия принесут достаточно хорошие результаты», — выразил уверенность губернатор.

Любимов отметил важность и актуальность партийных инициатив.

«Каждый проект сформирован на основе запросов общества, направлен на решение наиболее актуальных проблем, которые волнуют людей. Главной целью было и остается повышение качества жизни каждого человека, а также уровня его благополучия и комфорта. Эти проекты внесли серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона. Они уже выдержали проверку на прочность, востребованы обществом, и наша задача — использовать все возможности, чтобы в каждом городе, районе, селе Рязанской области люди почувствовали реальное изменение к лучшему уже сейчас», — сообщил губернатор.