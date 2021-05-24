В России запустили новый сервис для автомобилистов

В России запустили новый сервис для автомобилистов. О новом продукте рассказал гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров, передает URA.RU.

В России запустили новый сервис для автомобилистов. О новом продукте рассказал гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров, передает URA.RU .

С 24 мая Сбербанк запустил сервис по долгосрочной аренде автомобилей «СберАвтоподписка». Он будет предоставлять машины в аренду физлицам на срок от полугода до трех лет.

«Сейчас тренд перехода от владения к пользованию автомобилем, именно поэтому мы создали продукт „СберАвтоподписка“ и выводим его на рынок», — сказал гендиректор.

Новый проект «Сбербанк Лизинг» создавался совместно с сервисом для покупки и продажи автомобилей «СберАвто». По словам Вячеслава Спирова, эта услуга будет востребована теми, кто любит пользоваться новыми автомобилями и оперативно их менять на более новые модели.