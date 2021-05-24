В России введут уголовное наказание за поддельные автономера

В России введут уголовное наказание за поддельные автономера. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут «Известия».

В России введут уголовное наказание за поддельные автономера. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут « Известия ».

Новый законопроект предусматривает изменение названия статьи 326 УК РФ на «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

Отмечается, что вместо старого наказания — лишения прав на срок от шести месяцев до года, нарушителю грозят обязательные работы на срок до трехсот часов или исправительные работы на срок до одного года.

В Госдуме пояснили, что так зачастую «небедные люди» не смогут избежать наказания.

«Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы», — рассказал Ярослав Нилов.