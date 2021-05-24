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В России введут уголовное наказание за поддельные автономера
В России введут уголовное наказание за поддельные автономера. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут «Известия».

В России введут уголовное наказание за поддельные автономера. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут «Известия».

Новый законопроект предусматривает изменение названия статьи 326 УК РФ на «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

Отмечается, что вместо старого наказания — лишения прав на срок от шести месяцев до года, нарушителю грозят обязательные работы на срок до трехсот часов или исправительные работы на срок до одного года.

В Госдуме пояснили, что так зачастую «небедные люди» не смогут избежать наказания.

«Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы», — рассказал Ярослав Нилов.