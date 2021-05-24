В России установят размер платы за услуги ЖКХ

В России установят размер платы за услуги ЖКХ. Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал профильным ведомствам, сообщается на сайте кабмина.

В России установят размер платы за услуги ЖКХ. Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал профильным ведомствам, сообщается на сайте кабмина.

Исполнение поручения выполнят Минэкономразвития, Минтруд, Минстрой и Минфин. Установить стандарт допустимой доли расходов на оплату услуг ЖКХ в «совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов» им предстоит до 1 июля. Они также определят источники финансирования и предоставят предложения для решения вопроса.

Ранее Минэкономразвития обозначило предел роста тарифов на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В среднем по стране показатель не будет превышать четырех процентов. Рост тарифов в газоснабжении достигнет не более трех процентов в год.