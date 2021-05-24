Урны в рязанской Горроще не выдержали потока мусора

По всему парку расставлены вдоль аллей десятки мусорных урн, в воскресенье большинство из них оказалось переполнено, а некоторые опрокинулись. Дворники появились на аллеях ЦПКиО только в понедельник.

В рязанском ЦПКиО урны не выдержали потока мусора. Завалы бумажек, пластиковых стаканчиков и трубочек фотографировали вечером в воскресенье, 23 мая пользователи соцсетей.

В первые жаркие выходные 2021 года не все рязанцы решились открыть купальный сезон в популярных местах — и огромное количества гуляющих устремилось в Центральный парк культуры и отдыха в Горроще. Доставкой туда прохладительных напитков, мороженого и кофе в основном занимаются мелкие предприниматели — у них 22 и 23 мая не было отбоя от клиентов.

Если торговцы в основном с задачей справились, то коммунальщики не смогли среагировать так же быстро. Хотя по всему парку расставлены вдоль аллей десятки мусорных урн, в воскресенье большинство из них оказалось переполнено, а некоторые опрокинулись. Дворники появились на аллеях ЦПКиО только в понедельник. В администрации Рязани пообещали как можно быстрее навести порядок.