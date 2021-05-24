Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Подобную модель безопасного туризма ранее использовали по отношению к Германии. Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури ЭрсойМехмет Нури Эрсой напомнил, что в основном путешественники направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир.

Турция предложила России возобновить полеты на курорты. Об этом заявил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Отмечается, что подобную модель безопасного туризма ранее использовали по отношению к Германии. Мехмет Нури Эрсой напомнил, что в основном путешественники направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир.

По его словам, прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах на 50% ниже среднего показателя по Турции, а отели там работают в основном по системе «все включено».

Министр заявил, что позже авиасообщение можно расширить, по мере того, как будут удовлетворены требования российской стороны. Он добавил, что система оказалась очень успешной с Германией.

Напомним, авиасообщение с Турцией приостановили с 15 апреля по 1 июня. По предварительной информации, самолеты не будут летать в этом направлении до 30 июня.