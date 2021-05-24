Уровень воды в Оке и Трубеже позволяет отправлять теплоходы от Рязанского кремля

В выходные дни — 23 и 23 мая — прогулочные теплоходы по Оке отправлялись прямо от кремлевской пристани, а не от причала в Лесопарке, ниже моста Северной окружной дороги.

В Рязани продолжает оставаться подтопленным мост через Трубеж из района Остров в луга к Северной окружной дороге. Он представляет собой несколько бетонных плит, по которым может проехать автомобиль. Сейчас плиты покрыты водой из-за повышенного уровня воды в Оке и Трубеже, вызванного сильными дождями сразу после весеннего паводка.

В субботу, 22 мая, рязанский гидрометеоцентр оценил уровень воды в Оке возле Рязани примерно в 110 см, а 23 мая — в 90 см выше средних значений.

Благодаря этому в выходные дни — 23 и 23 мая — прогулочные теплоходы по Оке отправлялись прямо от кремлевской пристани, а не от причала в Лесопарке, ниже моста Северной окружной дороги.