Сорокина опустилась на две строчки в национальном рейтинге мэров
Глава администрации Рязани Елена Сорокина опустилась на две строчки в национальном рейтинге мэров. Данные за март и апрель опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Глава администрации Рязани Елена Сорокина опустилась на две строчки в национальном рейтинге мэров. Данные за март и апрель опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Сорокина заняла 56 место из 88 возможных и расположилась между градоначальниками Томска Михаилом Ратнером и Великого Новгорода — Сергеем Бусуриным.
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, отмечается в исследовании.