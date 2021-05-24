Сорокина опустилась на две строчки в национальном рейтинге мэров

Глава администрации Рязани Елена Сорокина опустилась на две строчки в национальном рейтинге мэров. Данные за март и апрель опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг».