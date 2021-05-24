Мэр Рязани Елена Сорокина задекларировала 2,6 млн рублей за 2020 год
За 2020 год мэр заработала 2 миллиона 622 тысячи 688 рублей и 23 копейки. Ее супруг задекларировал 263 тысячи. Вместе они владеют квартирой площадью 108,9 кв м. Также Сорокина владеет половиной дома и половиной двух земельных участков. У мужа имеется автомобиль Nissan X-Trail.
Мэр Рязани Елена Сорокина отчиталась о доходах. Декларацию сотрудников горадминистрации опубликовали на сайте органа власти.
За 2020 год мэр заработала 2 миллиона 622 тысячи 688 рублей и 23 копейки. Ее супруг задекларировал 263 тысячи. Вместе они владеют квартирой площадью 108,9 кв м. Также Сорокина имеет в собственности половину дома и половину двух земельных участков. У мужа имеется автомобиль Nissan X-Trail.
В 2019 году доход Сорокиной составил 3,1 млн.