В Рязанской области нашли два снаряда

На место выезжали группы разминирования ОМОНа. Предметы передали полиции.

В Рязанской области нашли два снаряда. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Вечером 20 мая в дежурную часть регионального управления Росгвардии из полиции поступила информация, что при проведении земляных работ вблизи поселка Мурмино Рязанского район нашли предмет, похожий на снаряд от ручного противотанкового гранатомета. На место выехала группа разминирования ОМОНа. Специалисты выяснили, что перед ними инертный выстрел от ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7В), не содержащий взрывчатого вещества. Снаряд не представлялопасности для жизни и здоровья окружающих. Выстрел передали полиции.

21 мая взрывотехники рязанского ОМОНа выезжали на осмотр предмета, похожего на осколочный выстрел от гранатомета (ВОГ). Предмет нашел местный житель у мусорного бака на улице Промышленной.

Предмет идентифицировали как инертный выстрел ВОГ-25. Он был безопасен для окружающих, так как там не было взрывчатого вещества. Выстрел передали полиции.