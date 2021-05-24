«Скопинскому маньяку» вновь просят запретить общаться со СМИ

В суд подали апелляционную жалобу, также апелляционное представление направил прокурор. Заседание по рассмотрению апелляций пока не назначили.

Суд просят запретить Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, общаться со СМИ, в том числе в интернете, посещать бары, кафе и рестораны, где разрешено распитие спиртных напитков. Соответствующие апелляции на решение Скопинского районного суда поступили в Рязанский областной суд.

Районный суд 15 апреля частично удовлетворил требования полиции, выдвигаемые ранее. Мохову теперь необходимо отмечаться в полиции четыре раза в месяц вместо двух. Среди ограничений значились запрет на посещение баров, кафе и ресторанов, но в этом полиции отказали. Теперь в суд подали апелляционную жалобу, также апелляционное представление направил прокурор.

Заседание по рассмотрению апелляций пока не назначили, передает РИА Новости .

Напомним, Мохов вышел из колонии в марте этого года. Он отбывал наказание за похищение двух девушек, которых он держал в подвале почти четыре года. Мохов насиловал их, одна из них дважды родила, детей он отобрал, третий ребенок родился мертвым уже после освобождения.

Мохов был в колонии 16 лет и 10 месяцев.