В Северной Осетии школьница умерла перед ОГЭ

Следователи начали проверку после произошедшего. Выясняются все обстоятельства.

В Северной Осетии девятиклассница умерла перед ОГЭ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В понедельник, 24 мая, ученице стало плохо около 10 часов в школе поселка Калининский Моздокского района. Ее госпитализировали, но она скончалась по дороге в больницу.

Следователи начали проверку после произошедшего. Выясняются все обстоятельства.

По данным телеканала « 360 », девочке стало плохо, когда школьников рассаживали по кабинетам. Ее пытались реанимировать на месте, но не справились и отправили в больницу. 15-летняя школьница скончалась спустя время.

По предварительной информации, у нее произошел сердечный приступ. Отмечается, что ранее у девочки были проблемы с сердцем.