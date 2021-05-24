В Северной Осетии школьница умерла перед ОГЭ
Следователи начали проверку после произошедшего. Выясняются все обстоятельства.
В Северной Осетии девятиклассница умерла перед ОГЭ. Об этом сообщила
В понедельник, 24 мая, ученице стало плохо около 10 часов в школе поселка Калининский Моздокского района. Ее госпитализировали, но она скончалась по дороге в больницу.
Следователи начали проверку после произошедшего. Выясняются все обстоятельства.
По данным телеканала «
По предварительной информации, у нее произошел сердечный приступ. Отмечается, что ранее у девочки были проблемы с сердцем.
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