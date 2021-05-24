Рязанские полицейские поймали воров на месте хищения

Рязанские полицейские поймали воров на месте хищения. Об этом сообщает областное управление МВД.

Рязанские полицейские поймали воров на месте хищения. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент случился ночью на улице Бахмачеевской. Сотрудникам патрульно-постовой полиции УМВД, которые патрулировали Московский район, поступило сообщение, что неизвестные вскрывают гараж.

Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу и задержали двух молодых мужчин, которые выносили металлические предметы из помещения. В дальнейшем они планировали их сдать в пункт приема металлолома.

Мужчин доставили в отделение полиции. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.