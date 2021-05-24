Рязанские следователи разыскивают пропавшую пять лет назад девушку

Рязанские следователи разыскивают пропавшую 5 лет назад девушку. Об этом сообщает областное следственное управление СК России.

Рязанские следователи разыскивают пропавшую пять лет назад девушку. Об этом сообщает областное следственное управление СК России.

Последний раз 27-летнюю Пименову Ксению Максимовну видели в июле 2016 года. Девушка 6 июля того же года отправлялась на поезде в Самару, покидая место своего временного проживания в Рязани. Прибытие в город было назначено на следующий день.

С июня 2016 года она перестала выходить на связь с родственниками. До сих пор каких-либо сведений о ее местонахождении нет.

На момент исчезновения правоохранители опубликовали приметы: крупного телосложения, рост 180-185 см, русые волосы, голубые глаза.

По факту исчезновения Ксении возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство)